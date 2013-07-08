ЗМІ: ЄС дав Греції ще один шанс

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на європейське джерело, було прийнято рішення роздрібнити черговий транш допомоги Греції, обсяг якого спочатку оцінювався в 8,1 млрд євро, і почати перераховувати його поетапно.

"Беручи до уваги позитивну оцінку експертної місії" трійки "(кредиторів у складі Єврокомісії, Європейського центрального банку та Міжнародного валютного фонду), міністри затвердили виділення Греції чергового пакету допомоги (у рамках траншу)", - повідомило джерело.

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Раніше "трійка" кредиторів дала позитивну оцінку антикризовим зусиллям влади Греції. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні третьому звіті експертної місії "трійки" по другій антикризовій програмі допомоги Греції, запущеної в березні 2012 року.

Незважаючи на значний прогрес, "реалізація плану в деяких областях відстає", йдеться у звіті. Греції необхідно продовжити виконувати взяті на себе під час переговорів з "трійкою" зобов'язання, зокрема, в питаннях охорони здоров'я, працевлаштування та реформування податкового законодавства.