Греція втратила статус розвиненої країни

Міжнародна аналітична компанія Morgan Stanley Capital International перевела індекс MSCI Greece до групи індексів ринків, що розвиваються (MSCI Emerging Markets), що робить Грецію першою країною, яка втратила статус розвиненої економіки, повідомляється в прес- релізі компанії.

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MSCI визнав Грецію розвиненою економікою в 2011 році. Однак за підсумками перегляду, ініційованого в червні минулого року, компанія повідомила про те, що за певними параметрами країна більше не підпадає під цей статус. Економіка Греції, на думку MSCI, більш не демонструє відповідності низці критеріїв, серед яких запозичення за борговими цінними паперами, короткі продажі і оборотоздатність ринку, - відзначає РІА Новости.

"Через тривалу відсутність можливостей для фондового кредитування і практик коротких продажів грецький фондовий ринок більше не відповідає стандартам інших розвинених фондових ринків", - наголошується в повідомленні MSCI.

За останні шість років фондовий індекс Афін впав на 83%. Країна зіткнулася з важкою ситуацією в економіці, через яку була змушена звернутися за фінансовою допомогою до міжнародних кредиторів в особі ЄС і МВФ.