У 6 містах України відбулися "врадіївські мітинги" (фото)

Хоча всі протести об’єднувала резонансна тема насильства з боку співробітників міліції, однак вимоги та гасла демонстрантів у різних містах лунали по-різному, повідомляють кореспонденти УНІАН.

Так, у Полтаві представники громадськості і політичних партій провели мітинг на підтримку жителів Врадіївки і з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Учасники акції тримали в руках плакати «Геть мєнтовський бєспрєдєл!», «Врадіївка повстала, повстане і Полтавщина» та інші.

Оратори наголошували, що вони протестують проти "свавілля міліції, продажних судів і прокуратури і хочуть добитися, щоб в державі, нарешті, почалися зміни, адже так далі жити не можна".

Натомість у Львові близько 100 учасників акції вимагали переатестації всіх працівників міліції.

Окрім політичної символіки, мітингувальники тримали плакати з написами: «Покращення» від Захарченка: вбивства, згвалтування, свавілля», «Свавільній владі – відсіч громади!», «Врадіївка повстала – повстане Львівщина!», «Воля нації проти сваволі режиму!», «Зупиніть свавілля - припиніть війну!», «Свавільникам з влади не буде пощади!».

Тим часом, у Житомирі демонстранти вимагали відставки чинного Президента України Віктора Януковича міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Учасники акції тримали плакати: «Свавільній владі - відсіч громади!», «Зупиніть свавілля - припиніть війну!», «Воля нації - проти свавілля режиму Януковича!» та інші.

Оратори наголошували, що "Житомир протестує проти злочинів, скоєних міліцією, проти її свавілля, а також продажності правоохоронних органів різних рівнів".

У Тернополі ж оратори під час мітингу наголошували на необхідності активних протестних дій у разі сваволі з боку силовиків чи можновладців.

«Ця влада розуміє тільки силу. І коли нас вийде тисячі, то нас не будуть арештовувати. А так нас уже ґвалтують. Це бандити, і ми боремося з цими нелюдами у погонах, які знищують все людське. Під їхніми ногами має горіти земля», – наголосив під час виступу голова обласної організації ВО «Свобода» Стаюра.

Учасники акції в Чернігові вимагали публічного офіційного засудження головою Чернігівської ОДА Володимиром Хоменком злочину, що стався у Врадіївці; відкриття "гарячої телефонної лінії" для постраждалих від міліцейського свавілля; проведення атестації працівників міліції тощо.

Нарешті, в Кіровограді організатори акції зібрали 130 підписів під зверненням до начальника УМВС у Кіровоградській області покласти край свавіллю міліції, та передали його в обласне управління внутрішніх справ. Там заяву прийняли та зареєстрували.

Після цього пікетувальники вирушили у напрямку Олександрівки, а далі рухатимуться до Києва.