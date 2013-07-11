Експерт: влада розігрує перед українцями хороших поліцейських

Справа про побиття журналістів буде розвиватись залежно від політичної доцільності, щоб за її допомогою можна було спустити пару в суспільстві. Про це в ефірі «5 каналу» заявив політичний експерт, журналіст Вадим Денисенко.

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«Я думаю, що тут треба саме цей момент, як і сьогоднішню неявку одного із адвокатів, поєднувати із ситуацією у Врадіївці. Насправді, влада зрозуміла, що потрібно трошки випускати пару. Трошки випускати пару – означає показати перед нами якусь видимість об’єктивності у справі Тітушка, справи побиття в даному випадку Сніцарчук. Тобто у даному випадку перед нами розіграли хороших поліцейських, які зробили вигляд, що ми об’єднали все в єдину справу. А далі, ситуація буде затягуватись якомога довше і буде розвиватися виключно з політичної доцільності… Якщо будуть вважати, що пару випущено – можна і тут його не випускати», – заявив Денисенко.