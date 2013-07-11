У Харкові жінка викинулася з вікна супермаркету

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, сьогодні, 11 липня, близько 12:00 жінка випала з висоти 3-го поверху торговельного центру по вулиці Академіка Павлова. Вона загинула на місці.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівниками якої було встановлено, що потерпілою є 56-річна жінка. Тіло без ознак насильницької смерті було направлено до моргу.

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Згодом правоохоронці з’ясували, що вона перебувала на обліку в Харківській психіатричній лікарні.

Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, наразі правоохоронці з’ясовують усі обставин події.