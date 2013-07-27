Святослав: католицька церква завжди охороняла свою свободу від держави

Навпаки, він вважає, що існує вплив держави на церкву, і в певних моментах навіть намагання схилити церкву на свою сторону через певні елементи співпраці.

«Через певні елементи співпраці десь справді мати церкву по своїй стороні, згідно старої традиції Візантійського розуміння співпраці між церквою і державою - називається симфонією», - додав він.

За словами Блаженнішого Святослава, католицька церква була завжди проти інвеститури, завжди охороняла свободу церкви від надмірного державного впливу.

На цю тему: Філарет вважає, що українська церква впливає на політичне життя

«Думаю, що сьогодні для всіх церков в Україні з одного боку дійсно потрібно бути партнерами держави, зокрема, коли мова йде про питання громадянського суспільства, суспільної моралі, розвитку громадянських прав і свобод, але з іншого боку лишатися вільною від надмірної державної опіки. Тому католицькі церкви ніколи не змагались за те, щоб бути державною церквою», - наголосив він.