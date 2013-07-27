Москаль: У Криму щороку вбивають по меру

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль констатує, що з 2010 року вчинено 5 замахів на мерів кримських міст.

«У продовження теми про так званий «розбійний напад» на мера Феодосії Бартенєва наведу невелику статистику - починаючи з 2010 року, щорічно в Криму помирає по одному меру», - заявив Москаль, коментуючи впевненість кримської міліції в тому, що замах на мера Феодосії скоєно заради заволодіння його барсеткою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Москаля, депутат нагадує, що «у 2010 році був вбитий мер Новофедорівки (Західне узбережжя) Ігор Колодяжний. В нього випустили 14 куль з автомату;

2011 рік - пострілом в серце з мисливської рушниці був вбитий мер Веселого (східне узбережжя) Ігор Юшко;

2012 рік - з третього поверху неврологічного відділення лікарні ім. Семашка був викинутий мер Малого Маяка (там найдорожча земля в Криму) Леонід Малик. До того його безуспішно пресували кримінальними справами - нічого не могли зробити;

2013 рік - з автомату був розстріляний мер Сімеїзу Кирило Костенко;

2013 рік - сьогодні був розстріляний мер Феодосії ».

«Невже хтось при здоровому глузді не побачить тут тенденцію і буде щось белькотіти про розбій заради заволодіння якоюсь барсеткою?, - наголошує Москаль. - Але начальник кримської міліції продовжує вперто говорити про розбій як основний мотив замаху, чим «топить сам себе».

«На період курортного сезону в Криму завжди вводиться план охорони громадського порядку для забезпечення особистої та майнової безпеки громадян. МВС для цього виділяє додаткові сили (принаймні раніше виділяли).То хай пан Слепаньов тепер пояснить, чому цей план не спрацював не те що стосовно простих громадян, але й навіть щодо мера? Тим більше, що сьогодні - День міста, в Феодосію з'їхалося чимало почесних гостей, нардепів та ін. Як при такій ситуації бандити могли спокійно розгулювати з обрізом? Якщо вже напали з розбоєм на мера, то виходить, що Слепаньов визнав, що міліція нічого не робила? Не треба всіх громадян тримати за дурнів», - наголошує Москаль.

Як повідомляв УНІАН, міліція відкрила провадження за фактом вчиненого сьогодні вночі замаху на мера Феодосії Олександра Бартенєва.

Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 187 (розбій) і ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство), санкції яких - до 15 років в'язниці.

Бартенєв двічі - в 2008 і в 2010 році - обирався мером Феодосії, має звання Героя України.

Сьогодні на екстреному брифінгу в Сімферополі начальник Кримського управління МВС Михайло Слепаньов заявив, що вважає розбійний напад з метою заволодіння майном основною версією замаху на мера Феодосії.

«Є низка версій: комерційна, професійна діяльність, помста. Ми схиляємося до версії розбійного нападу», - сказав головний міліціонер Криму.

Слепаньов повідомив також подробиці події: за версією міліції, злочинець наздогнав Бартєнєва, коли той зайшов у під'їзд п'ятиповерхівки, повернувшись вночі з роботи. Вистрілив у спину, після чого між чоловіками зав'язалася боротьба. Вони буквально викотилися з під'їзду, потім нападник втік, прихопивши із собою барсетку з грошима і документами мера. Міліція вже знайшла сумку Бартєнєва без грошей, документи злодій не взяв.