Міліція назвала головну версію замаху на мера Феодосії

Начальник Кримського управління МВС Михайло Слепаньов вважає розбійний напад з метою заволодіння майном основною версією замаху на мера Феодосії Олександра Бартєнєва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Слепаньов повідомив сьогодні на екстреному брифінгу в Сімферополі.

«Є низка версій: комерційна, професійна діяльність, помста. Ми схиляємося до версії розбійного нападу», - сказав головний міліціонер Криму.

Слепаньов повідомив також подробиці події: за версією міліції, злочинець наздогнав Бартєнєва, коли той зайшов у під'їзд п'ятиповерхівки, повернувшись вночі з роботи. Вистрілив у спину, після чого між чоловіками зав'язалася боротьба. Вони буквально викотилися з під'їзду, потім нападник втік, прихопивши із собою барсетку з грошима і документами мера. Міліція вже знайшла сумку Бартєнєва без грошей, документи злодій не взяв.

На мера напав чоловік середнього зросту міцної статури. Інших прикмет Слепаньов не повідомив.

Як повідомляв УНІАН, міліція відкрила провадження за фактом вчиненого сьогодні вночі замаху на мера Феодосії Олександра Бартєнєва.

Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 187 (розбій) і ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство), санкції яких - до 15 років в'язниці.

О 1.50 мер Феодосії потрапив до лікарні. "Постріл у спину здійснено у під'їзді його будинку з обріза одноствольної рушниці. На даний час постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні міськлікарні Феодосії. Біля лікарні виставлена охорона", - йдеться у прес-релізі.

Бартєнєву 57 років. Він двічі - в 2008 і в 2010 році - обирався мером Феодосії, має звання Героя України.