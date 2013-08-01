Обвинуваченому в тероризмі дніпропетровцю стало зле в суді - він голодує два тижні

Обвинувачений у тероризмі Віктор Сукачов вже два тижні - з 18 липня продовжує голодування на знак протесту проти порушень під час суду норм Кримінального процесуального кодексу та незаконного тримання під вартою двох інших підсудних – Дмитра Реви та Лева Просвірніна. Про це УНІАН повідомив адвокат Сукачова Олександр Шишкін.

За його словами, Сукачов лише п’є воду. При цьому адміністрація СІЗО надала в суд довідку про те, що підсудний може брати участь у засіданнях,

Шишкін зазначив, що сьогодні під час чергового слухання справи в Індустріальному районному суді Дніпропетровська його підзахисному стало зле і довелося викликати «швидку допомогу».

За словами адвоката, у Сукачова медики діагностували зниження тиску. Йому ввели необхідну ін’єкцію і судові слухання продовжилися.

Шишкін наголосив, що стурбований станом здоров’я свого підзахисного.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, в результаті яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронних органів, всі вибухові пристрої були саморобними, вони були закладені в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

1 червня 2012 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську. Він заявив, що вибухи у Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

Затримані Віктор Сукачов, Віталій Федоряк, Лев Просвірнін і Дмитро Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року в Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.