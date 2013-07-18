«Дніпропетровський терорист» Сукачов оголосив голодування

Обвинувачений у тероризмі Віктор Сукачов сьогодні, 18 липня, під час слухань в Індустріальному районному суді Дніпропетровська заявив, що розпочинає голодування на знак протесту проти порушень під час суду норм кримінально-процесуального кодексу та незаконного тримання під вартою двох інших підсудних – Дмитра Реви та Лева Просвірніна.

Як повідомив УНІАН адвокат Реви Віталій Погосян, головний обвинувачений на процесі Сукачов також заявив, що під час процесу суд не використовує практики Європейського суду з прав людини.

Зокрема, за словами адвоката, сьогодні Індустріальний суд в черговий раз відмовився задовольнити клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченому в пособництві тероризму Реві. 37 членів колективу підприємства «Дніпровагонрембуд», де раніше працював обвинувачений просив суд замість тримання під вартою передати Реву на поруки. Суд мотивував відмову відсутністю персональної відповідальності у колективного поручителя.

На тему: Один із «дніпропетровських терористів» визнав свою провину

При цьому Погосян нагадав, що 28 травня Індустріальний суд також відмовив у задоволенні клопотання голові правління Української гельсенської спілки, харківському правозахиснику Євгену Захарову та настоятелю Храму всіх святих УПЦ КП протоієрею Оресту Юнаку про зміну запобіжного заходу Реві і передачу під їхню особисту поруку. Тоді правозахисник заявляв, що «на думку відомих юристів та спеціалістів права, неприпустимо обвинувачувати та тримати людину під вартою, якщо відсутні докази провини цієї людини».

Адвокат також повідомив, що сьогодні в суді закінчено допит 69 потерпілих від терактів у Дніпропетровську та їхніх представників.

Під час наступного засідання, 23 липня, суд розпочне допит свідків.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, в результаті яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронних органів, всі вибухові пристрої були саморобними, вони були закладені в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

1 червня 2012 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську. Він заявив, що вибухи у Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

Затримані Віктор Сукачов, Віталій Федоряк, Лев Просвірнін і Дмитро Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року в Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.

Справа розглядається в Індустріальному райсуді Дніпропетровська.

У червні адвокати підсудного у справі "дніпропетровських терористів" Дмитра Реви подали скаргу до Європейського суду з прав людини щодо порушення презумпції невинуватості щодо свого підзахисного.

На переконання правозахисника Євгена Захарова, який був ознайомлений з матеріалами справи, жодного складу злочину в діях Реви немає.