Янукович відклав оподаткування елітної нерухомості

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів.

«До 31 грудня власники нерухомості, що підлягає оподаткуванню (а саме квартир площею понад 120 кв. м і будинків понад 250 кв. м – УНІАН), можуть провести звірку даних на основі оригіналів документів про право власності на об'єкти житлової нерухомості і про площу таких об'єктів. Для цього необхідно звернутися до податкових інспекцій за місцем реєстрації власників нерухомості», - зазначають у Міндоходів.

Ставки податків, за інформацією міністерства, визначені на рівні 1% від мінімальної зарплати для квартир площею від 120 до 240 кв. м і 2,7% - для квартир площею понад 240 кв.м. Для будинків ставки податків становитимуть 1% від мінімальної зарплати для будинків до 500 кв. м і 2,7% - для будинків понад 500 кв.м.

Разом з тим, у Міндоходів нагадали, що оподатковується і сумарна площа квартири і будинку, якщо вона перевищує 370 кв. м. Ставка податку становить 1% від мінімальної зарплати для сумарної площі нерухомості від 370 кв. м до 740 кв. м, і 2,7% - якщо вона перевищує 740 кв.м.

При цьому, власне податок нараховується на кількість метрів, що перевищує «пільгове», тобто не оподатковуване значення.

«Не платять податок власники квартир, що не перевищують за площею 120 кв. м і будинків менше за 250 кв. м – незалежно від кількості таких будинків. Якщо у власності громадянина є квартира і будинок, сумарною площею менше 370 кв. м, податок також не сплачується», - роз'яснили в Міндоходів, але додали, що така «пільга» знімається відразу ж, тільки-но буде доведений факт отримання доходів з нерухомості – від здачі її в оренду, лізинг або використання в комерційних цілях.

У Міндоходів також нагадали, що громадяни, що вже сплатили податок на нерухомість, можуть повернути свої гроші або перерахувати їх як авансовий платіж за 2014 рік.

Як повідомляв УНІАН, оподаткування нерухомості, відмінної від земельної ділянки, діє в Україні з 1 січня 2013 року. Проте Верховна Рада України перенесла термін введення і сплати податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, аж до 31 грудня 2013 року - терміну завершення звірки всіх даних по об'єктах оподаткування і формування реєстру платників такого податку.