Росіянин намагався дати прикордоннику 100 грн хабара

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, правопорушника виявили прикордонники відділу «Дмитрівка» Донецького загону.

Чоловік повертався додому пішки через пункт пропуску. Під час перевірки документів з’ясувалося, що росіянин, який є жителем Дагестану, перевищив термін перебування на території України на 237 діб. Під час складання адмінпротоколу даний громадянин намагався засунути 100 гривень за систему опалення. На запитання прикордонників, що це за кошти, чоловік повідомив, що хотів би віддячити посадових осіб.

Про дане правопорушення поінформовано співробітників МВС та прокуратури.