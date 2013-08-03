Міліція шукає невідомого, який перерізав горло жінці та дитині

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, 1 серпня тіла загиблих знайшла мати вбитої, яка повернулася додому з роботи. У жінки та дитини були різані рани на шиї.

За попередніми даними, з помешкання нічого цінного не зникло. Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи. Працівники міліції відпрацьовують коло спілкування родини та розглядають кілька різних версій вбивства.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Управління МВС України в Хмельницькій області звертається з проханням до громадян повідомляти інформацію про вбивцю за номерами (0382) 69-25-41 або 102. Правоохоронці гарантують анонімність.