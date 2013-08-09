У львівському аеропорту в громадянина США знайшли 24 смартфони

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ Міндоходів у Львівській області, цим рейсом громадянин США прибув до Львова по приватних справах.

Для проходження митного контролю він обрав смугу спрощеного руху «зелений коридор», чим засвідчив, що не має нічого обов’язкового для декларування. Однак під час митного контролю було встановлено, що він має при собі 15 нових смартфонів «iPhone 5» та 8 «iPhone 4», а також один «Samsung Galaxy S4». Про ввезення мобільних пристроїв американець у встановленому порядку не заявив, а також не мав документів, що підтверджують їх вартість.

Як зазначається в повідомленні, такі дії іноземця мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України.

Довідка УНІАН. Відповідно до ч.1 статті 374 Митного кодексу України, товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, що ввозяться громадянами на митну територію України в ручній поклажі та/або в супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, не є об’єктами оподаткування митними платежами.

Зазначена норма застосовується лише в разі, якщо особа, яка ввозить товари на митну територію України, в'їжджає в Україну не частіше ніж один раз протягом однієї доби.

Окрім того, згідно з переліком особистих речей, які громадяни мають право ввезти або вивезти, не сплачуючи мито, дозволяється перемістити через держкордон не більше двох мобільних телефонів.