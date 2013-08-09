Названі найвищі мінімальні зарплати в ЄС
10:07, 09 серпня 2013Суспільство
1594 0
Найвищі мінімальні зарплати в ЄС встановлені в Люксембурзі та Бельгії - Євростат.
Найнижчі рівні зарплати встановлені в Болгарії та Румунії
Найвища планка мінімальної заробітної плати в країнах Євросоюзу (без відрахування податків) встановлена в Люксембурзі та Бельгії - 1874 євро і 1502 євро відповідно, такі дані наводить європейське статистичне бюро Євростат, передає РІА Новости.
За його даними, за останні 10 років офіційний мінімальний рівень оплати праці в Люксембурзі збільшився на 36%, у Бельгії - на 29%.
Серед держав ЄС найнижчі рівні зарплати встановлені у Болгарії (159 євро) та Румунії (179 євро), свідчать дані Євростату.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter