Названі найвищі мінімальні зарплати в ЄС

Найвища планка мінімальної заробітної плати в країнах Євросоюзу (без відрахування податків) встановлена ​​в Люксембурзі та Бельгії - 1874 євро і 1502 євро відповідно, такі дані наводить європейське статистичне бюро Євростат, передає РІА Новости.

За його даними, за останні 10 років офіційний мінімальний рівень оплати праці в Люксембурзі збільшився на 36%, у Бельгії - на 29%.

Серед держав ЄС найнижчі рівні зарплати встановлені у Болгарії (159 євро) та Румунії (179 євро), свідчать дані Євростату.