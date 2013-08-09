Безробіття серед молоді в Греції досягло 60%

"Ми погодилися, що в подоланні труднощів, з якими зіткнулася Греція, ми не можемо просто покладатися на стратегію економії. Важливо, щоб був план фіскальної консолідації, щоб впоратися з боргом , але також важливо, щоб зусилля були сконцентровані на економічному зростанні та створенні робочих місць ", - сказав Обама.

"Я думаю, прем'єр-міністр Самарас має намір вжити жорстких заходів, які необхідні, але також - і це можна зрозуміти - хоче домогтися того, щоб грецький народ побачив світло в кінці тунелю", - додав президент США, передає РІА Новости.

У свою чергу, Самарас сказав, що його країні необхідна підтримка ЄС, щоб домогтися економічного зростання. "Я сказав президенту, що в Греції безробіття серед молоді досягло неймовірних цифр - 60%, і загальне безробіття - 28%. Грецький народ пожертвував більше чверті ВВП протягом лише останніх чотирьох років. Так що за визначенням треба зосередитися на створенні робочих місць", - сказав Самарас. Греція реалізує план скорочення витрат в обмін на кредити ЄС і МВФ.