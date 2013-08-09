Азаров обурений "безкультур’ям" панків з Bloodhound Gang

Про це Азаров повідомив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Новий посол США, наскільки мені відомо, публічно висловив своє ставлення до цього обурливого факту. Я ж вважаю, що це не лише обурливо, але й є показником украй низької культури, а точніше, безкультур’я виконавців і тих, хто запросив їх на концерт", - зазначив Азаров.

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Він вважає, що Міністерство культури України у майбутньому має затвердити документ, що суворо регламентує неприпустимість таких дій на публічних заходах.

"Ну, а правоохоронні органи повинні діяти відповідно до законодавства. Цим людям необхідно заборонити в'їзд в Україну назавжди", - підкреслив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, бас-гітарист групи Bloodhound Gang Хасселхофф під час виступу в Києві 30 липня вчинив дії, які були розцінені як наруга над державним прапором.

Київська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги американськими музикантами над Державним прапором України - за ч. 1 статті 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство») і ч. 1 статті 338 КК («Наруга над державними символами»).

У Міністерстві закордонних справ України назвали неприйнятними дії американської групи. «Таким діям, пов'язаним з наругою над державними символами, немає виправдання ніякими так званими «епатажами»», - підкреслили в МЗС.

У Посольстві США в Україні вважають зухвалими і образливими дії музикантів групи Bloodhound Gang стосовно національних символів.

Служба безпеки України на 5 років заборонила Хасселхоффу в'їзд в Україну за осквернення національних символів.