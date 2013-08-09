Росія може піти шляхом України в історії з Bloodhound Gang

Про це повідомив у п'ятницю РІА Новости начальник підмосковного управління ФМС Олег Молодієвський.

"Я знаю, що це питання опрацьовується колегами, і я думаю, що в'їзд їм буде закрито. За такі дії, за неповагу символіки країни однозначно потрібно закривати", - сказав Молодієвський.

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Як повідомлялося раніше, бас-гітарист Bloodhound Gang Джаред Хасселхофф на концерті в Одесі вчинив наругу над російським прапором, після чого групі було відмовлено у виступі на фестивалі KUBANA на російському узбережжі Чорного моря, а рок-музиканти залишили російську територію за приписом влади.

Нагадаємо також, що Хасселхофф під час виступу в Києві 30 липня вчинив дії, які були розцінені як наруга над державним прапором України. Пізніше, 6 серпня, СБУ повідомила про прийняття рішення заборонити басистові в'їзд в Україну терміном на п'ять років.