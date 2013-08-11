Біля Керчі чоловік зірвався зі скелі в ущелину і загинув

Як повідомляють у ГСЧС Криму чоловік отримав травми не сумісні з життям.

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Тіло чоловіка за допомогою альпіністського спорядження дістали з ущелини рятувальники і передали співробітникам швидкої медичної допомоги. На місці причини падіння з'ясовує слідчо оперативна група, повідомляє Сегодня.

Раніше така ж доля спіткала туриста із Запоріжжя, який зірвався з 90 метрової висоти. 49-річний чоловік підіймався на гору Іфігенія розташованої на Південному березі Криму. Рятувальники знайшли тіло і передали його співробітникам МВС.