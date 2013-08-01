Збирач брухту впав у ствол шахти

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що загиблий є раніше судимим мешканцем міста Кіровськ. Він разом ще з трьома громадянами, мешканцями Кіровська та міста Вахрушеве, приїхали на авто до законсервованого стволу непрацюючої гідрошахти «Яновське-4» з метою проникнення до стволу, щоб підняти на поверхню металеві вироби. Під час спуску у ствол один із них зірвався та загинув.

Даний факт зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Проводиться перевірка.