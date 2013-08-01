Збирач брухту впав у ствол шахти
02:49, 01 серпня 2013Суспільство
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У Луганській області 30 липня під час розшуку брухту чорних металів у законсервований ствол непрацюючої гідрошахти «Яновське-4» впав та загинув 24-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що загиблий є раніше судимим мешканцем міста Кіровськ. Він разом ще з трьома громадянами, мешканцями Кіровська та міста Вахрушеве, приїхали на авто до законсервованого стволу непрацюючої гідрошахти «Яновське-4» з метою проникнення до стволу, щоб підняти на поверхню металеві вироби. Під час спуску у ствол один із них зірвався та загинув.
Даний факт зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Проводиться перевірка.
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