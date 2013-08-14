До Умані на святкування Нового року почали з'їжджатись хасиди

До міста Умань Черкаської області почали прибувати перші паломники-хасиди, які святкуватимуть 5774 єврейський Новий рік Рош-га-Шана біля могили цадика Нахмана.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Уманського міськвиконкому, поки що їх небагато – кілька сотень.

Як повідомляв УНІАН, на святкування 5774 єврейського нового року Рош-га-Шана цієї осені до Умані очікується приїзд близько 25 тис. паломників із 24 країн світу.

Торік Новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана тут зустріли майже 23 тисячі паломників з 24 країн світу.

Під час паломництва охорону громадського порядку в Умані забезпечуватимуть понад 400 міліціонерів. Цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня.

Довідка УНІАН. Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) — засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із самих шанованих святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.