В Умані очікують 25 тисяч хасидів

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, про це йшлося під час зустрічі з офіційною делегацією Держави Ізраїль на чолі із Послом країни в Україні Реувен Дін Ель. У ході зустрічі обговорювалися питання прийому іудейських паломників, які прибудуть до Умані у вересні на святкування нового 5774 року за іудейським календарем.

У прес-службі нагадали, що 4-6 вересня у Черкаській області на могилі Цадика Нахмана та у приміщенні місцевої синагоги відбудуться щорічні культові заходи з нагоди святкування днів Рош-Га-Шана (Нового року за іудейським календарем).

Підкреслюється, що важливими питаннями безпеки громадян, які прибувають помолитися на могилу Цадика Нахмана, почали перейматися і поважні офіційні особи. Значну увагу у ході зустрічі було приділено обговоренню питань пожежної та техногенної безпеки на релігійних об’єктах під час святкових заходів, участь у яких, за словами представників Ізраїля, цього року візьмуть 25 000 хасидів.