У соцмережах з’явилися заклики до бойкоту російських товарів
У соціальній мережі Facebook та сервісі мікроблогів Twitter поширюються заклики бойкотувати російські товари у зв’язку з блокадою Росією українського експорту.
Зокрема, українських споживачів закликає бойкотувати продукцію російського виробництва громадська організація Відсіч.
"Росія оголосила Україні тотальну економічну війну! Всі українські товари заборонені для експорту до Росії. Чи це правда, а чи просто залякування, однак м'ясні, сирні, шоколадні та інші торговельні війни Кремля з Україною просто ДІСТАЛИ!", - сказано в повідомленні на сторінці організації в Facebook.
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Також у заклику містяться інструкції, як розпізнати товари російського виробництва та пропозиція сформувати список таких товарів.
"Пропонуємо всім небайдужим долучися до бойкоту російських товарів в Україні. Їх можна знайти за країною-виробником на упаковці, а також за першими трьома цифрами штрих-кодів - це 460-469", - повідомляє Відсіч.
Аналогічні заклики поширюють і окремі користувачі Facebook і Twitter. Прикметно, що в пошуку обох сервісів за хештегом #бойкот дані заклики вписуються в ширший потік повідомлень щодо бойкоту Олімпіади в Сочі та бойкоту російської горілки через порушення в Росії прав секс-меншин.