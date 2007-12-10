З шахти у Луганській області екстрено евакуювали 299 гірників

На шахті "Червоний партизан" в Луганській області через аварію екстрено евакуйовані близько 300 гірників.

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, сьогодні о 5.10 на шахті "Червоний Партизан" (ДП "Свердловантрацит") сталося раптове відключення електроенергії.

У момент аварії в шахті перебувало 299 чоловік. Усі вони були виведені по робочих похилих стовбурах. При евакуації ніхто не постраждав. Причини аварії з`ясовуються.