З шахти у Луганській області екстрено евакуювали 299 гірників
10:28, 10 грудня 2007Суспільство
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Сталося раптове відключення електроенергії
На шахті "Червоний партизан" в Луганській області через аварію екстрено евакуйовані близько 300 гірників.
Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, сьогодні о 5.10 на шахті "Червоний Партизан" (ДП "Свердловантрацит") сталося раптове відключення електроенергії.
У момент аварії в шахті перебувало 299 чоловік. Усі вони були виведені по робочих похилих стовбурах. При евакуації ніхто не постраждав. Причини аварії з`ясовуються.
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