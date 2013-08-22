«Дніпропетровському терористу» дозволили привести нових важливих свідків

Про це повідомили адвокати обвинувачених у терактах у Дніпропетровську.

За даними адвокатів, із заявлених 14 осіб суд погодився викликати сімох, з огляду на наполягання адвоката і самого Дмитра Реви, пише Радіо Свобода.

Особливі сподівання захист покладає на двох чоловіків, котрі у день вибухів отримали від головного обвинувачуваного Сукачова ідентичні смс-повідомлення із запитанням, чи не постраждав хто-небудь з «наших». Як відомо, наявність такого повідомлення стала підставою для затримання Дмитра Реви як співучасника терактів.

«Ваша честь, я прошу звернути увагу, що Дмитра Гришенцева і Віктора Пащенка просять викликати по конкретних обставинах: спілкування з Сукачовим у той же день у той самий період, коли він надіслав мені своє повідомлення, яке державне обвинувачення висуває мені у провину. Пан Гришенцев отримав аналогічне повідомлення. Я вважаю, варто поцікавитися у них про обставини», – сказав Дмитро Рева на суді.

Проте суд вирішив викликати тільки одного із цих двох заявлених свідків.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, в результаті яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей.

За інформацією правоохоронних органів, всі вибухові пристрої були саморобними, вони були закладені в бетонні урни. За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

1 червня 2012 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську. Він заявив, що вибухи у Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

Затримані Віктор Сукачов, Віталій Федоряк, Лев Просвірнін і Дмитро Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року в Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі. Справа розглядається в Індустріальному райсуді Дніпропетровська.

У червні адвокати підсудного у справі "дніпропетровських терористів" Дмитра Реви подали скаргу до Європейського суду з прав людини щодо порушення презумпції невинуватості щодо свого підзахисного.

На переконання правозахисника Євгена Захарова, який був ознайомлений з матеріалами справи, жодного складу злочину в діях Реви немає.