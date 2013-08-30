Дефіцит держбюджету зріс до 30 мільярдів – Мінфін

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень-липень цього року становив 34,228 млрд грн. Загальний фонд держбюджету за цей період виконано з дефіцитом 31,416 млрд грн, що на 12,280 млрд грн менше бюджетного розпису на січень-липень 2013 року. Порівняльні дані за аналогічний період минулого року по дефіциту зведеного бюджету і загального фонду держбюджету не наводяться.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за перше півріччя 2013 року порівняно з також дефіцитом за підсумками першого півріччя 2012 року зріс в 3,4 разу - до 22,746 млрд грн. Дефіцит зведеного бюджету України за січень-червень цього року становив 28,044 млрд грн, що в 2,9 разу більше показника за аналогічний період минулого року. Загальний фонд державного бюджету за цей період виконано з дефіцитом 24,629 млрд грн, що в 5,3 разу більше показника за аналогічний період 2012 року, але водночас на 11,967 млрд грн менше розпису на січень-червень 2013 року.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.