Азаров пояснив, хто зриває бюджетний процес

Кабінет міністрів України на засіданні 21 серпня планує розглянути перший варіант проекту державного бюджету на 2014 рік.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на засіданні Кабінету міністрів у середу, 7 серпня.

«Завдання - 21 серпня розглянути його (проекту держбюджету) перший варіант», - сказав Азаров.

Він також звернув увагу Міністерства економічного розвитку та торгівлі й Національного банку на те, що ними повинні бути підготовлені обгрунтовані й надійні прогнозні макропоказники для розрахунку бюджету. Також Азаров зазначив, що в проекті бюджету повинні бути враховані компенсаційні заходи для покриття недонадходжень до бюджету 2014 року через зниження ПДВ до 17% і податку на прибуток до 16%.

Крім того, Азаров підкреслив, що проект бюджету на 2014 рік має бути спрямований на підтримку внутрішнього виробника.

При цьому прем'єр відзначив, що бюджетний процес гальмується відсутністю результативної роботи Верховної Ради.

«Блокування роботи Верховної Ради зірвало графік бюджетного процесу. Уряд не одержав висновки і зауваження законодавців щодо Бюджетної резолюції. І в цих непростих умовах ми зобов'язані підготувати й прийняти збалансований бюджет», - сказав Азаров.

Довідка УНІАН. Держбюджет на 2013 рік розрахований, виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень до грудня) в 4,8%, граничного дефіциту держбюджету в 3,2% ВВП і темпів зростання ВВП у 3,4%.

Згідно з діючою редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнятий з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.