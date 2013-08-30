На Паніна відкрили справу за розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Як повідомила УНІАН прес-офіцер Кримського головного управління МВС Ольга Богославська, провадження відкрив Алуштинський міськвідділ міліції за статтею 161 ККУ (розпалювання національної ворожнечі таі ненависті).

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Розслідування почате після звернення лідера фракції "Курултай-Рух" у Верховній раді Криму, першого заступника голови кримськотатарського Меджлісу Рефата Чубарова до кримської прокуратури.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Криму Наталія Бояркіна, прокуратура передала звернення до міліції.

Як повідомляв УНІАН, міліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" після аварії в Криму за участю Паніна, яка викликала резонанс у пресі через висловлювання актора про другого учасника ДТП - кримського татарина.

За даними ВО «Свобода», російський актор після ДТП у Криму за участю кримського татарина, зокрема, сказав, що "... правильно, що Сталін їх (кримських татар) під час війни виселив з Криму", а також сказав: "А я хіба в Україні перебуває? Я не в Україні, я в Криму!".

"Молодий хлопчик - татарин, врізався в бампер. Там немає жодної подряпини, але це він врізався. Людина дозволила собі хамски поспілкуватися і все. Нічого не сталося - все нормально. Хамське бидло вдарило машину в "жопу", захотіло заробити грошей. У нього це не вийшло... Я його за горло вхопив. Був би у мене камінь під рукою, я б йому довбешку розбив", - коментував Панін свій вчинок ЗМІ.

Пізніше Панін вибачився за свої слова, відзначивши, що журналісти перекрутили їх суть.

Меджліс вибачення не прийняв і вимагав суду для актора.

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов засудив висловлювання Паніна.