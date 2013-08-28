Чубаров просить прокуратуру інкримінувати Паніну "міжнаціональну ворожнечу"

Як повідомила прес-служба Меджлісу, Чубаров 27 серпня спрямував депутатське звернення до прокуратури.

Кримський депутат наводить коментарі Паніна різним ЗМІ, і вимагає відкрити проти актора провадження за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу (навмисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті).

У другій половині серпня в Алушті актор потрапив у ДТП.

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Коментуючи подію, Панін сказав одному зі ЗМІ: "Татарин, якого Сталін не дорозстріляв, врізався і повернувся до Криму. Ви самі з Криму? Бачили дерева вздовж дороги на Перевальне? Для кожного татарина - по дереву. Хамське бидло-татарин вдарив дівчинку в "ж**у", тобто в машину, а тепер захотів заробити грошей".

Як повідомляв УНІАН, міліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" після аварії в Криму за участі Паніна, яка викликала резонанс у пресі через висловлювання актора про другого учасника ДТП – кримського татарина.

"Він сам був винен, але захотів отримати від нас грошей, я йому сказав, що давайте, мовляв, якось вирішимо, адже на машині навіть подряпин не було. Але він же хлопчик-татарин, я йому дав трошки по морді, і цим все закінчилося ", - сказав артист.

Пізніше Панін вибачився за свої слова, зазначивши, що журналісти викривили їх суть.

Меджліс вибачення не прийняв, і вимагав суду для актора.

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов засудив висловлювання Паніна.