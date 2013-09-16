У київських трамваях з'явиться безкоштовний Wi-Fi

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко.

«Найближчим часом безкоштовний Wi-Fi з'явиться в частині громадського транспорту Києва, залишилося трохи почекати, і ми презентуємо цей проект, буквально у вересні», - зазначив він, повідомляє itexpert.org.ua.

На уточнююче запитання, який саме транспорт обладнають першим, Руслан Крамаренко відповів, що це будуть трамваї.

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«Обладнають першим швидкісний трамвай, який на Борщагівку їздить», - заявив він.

Нагадаємо, цього року до мережі безкоштовного інтернет-доступу Kyiv Free Wi-Fi підключили два об'єкти - Київський національний економічний університет і привокзальну площу біля Центрального ж/д вокзалу. Крім того, безкоштовний Інтернет є на Хрещатику, Майдані Незалежності, площі Льва Толстого та у парку Шевченка. За даними КМДА, постійна кількість користувачів Kyiv Free Wi-Fi близько 120 тис. осіб.