Долар на міжбанку доріс до 8,20 грн

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні до євро на час закриття торгів знизилися до 10,9465/10,9575 грн/євро з 10,9365/10,9470 грн/євро на 12:00.

Котирування гривні до російського рубля знизилися до 0,2539/0,2544 грн/рубль з 0,2538/0,2543 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 32,2760 (+0.0010).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у достатньо вузькому діапазоні 1,3345/1,3360.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 17 вересня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 8,1860/8,1880 грн/дол., до євро – на рівні 10,9300/10,9420 грн/євро, до російського рубля - 0,2531/0,2536 грн/рубль.