Офіційний курс валют на 18 вересня

Нацбанк встановив курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 17 вересня – 799.3000) 100 EUR – 1067.5451 (на 17 вересня – 1067.6250) 10 RUR – 2.4728 (на 17 вересня – 2.4753) На тему: Українській гривні виповилося 17 років Усі курси валют на 18 вересня

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