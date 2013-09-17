Офіційний курс валют на 18 вересня

22:04, 17 вересня 2013
Суспільство
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Нацбанк встановив курс гривні

Курс валют

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 17 вересня – 799.3000)

100 EUR – 1067.5451 (на 17 вересня – 1067.6250)

10 RUR – 2.4728 (на 17 вересня – 2.4753)

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