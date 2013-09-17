Офіційний курс валют на 18 вересня
22:04, 17 вересня 2013Суспільство
460
Нацбанк встановив курс гривні
Курс валют
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 17 вересня – 799.3000)
100 EUR – 1067.5451 (на 17 вересня – 1067.6250)
10 RUR – 2.4728 (на 17 вересня – 2.4753)
На тему: Українській гривні виповилося 17 років
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter