У Києві горять склади з горілкою і пивом (фоторепортаж) - оновлено

У Києві, на вулиці Червонопрапорній, 135, виникла пожежа на складах з продукцією компаній «Союз-Віктан».

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії з посиланням на інформацію пожежників, загоряння сталося на сусідніх складах і зачепило склади компанії «Союз-Віктан». Загальна площа складів, що орендуються компанією, за даною адресою становить 4 тис. кв. м, проте в даний момент не можна оцінити площу складів, охоплених пожежею.

У компанії зазначають, що істотної шкоди пожежа не завдасть, оскільки склади на момент загоряння були практично порожніми, оскільки постачання новорічної продукції ще не здійснювалися.

Продукція і рекламні матеріали, які були на складах, застраховані, зазначає прес-служба.

Як повідомили в компанії, до забезпечення Києва алкогольною продукцією буде підключений Білоцерківський філіал. З понеділка логістика здійснюватиметься з другого складу в Києві. На новорічних постачаннях даний інцидент не позначиться.

Довідка УНІАН. Група компаній «Союз-віктан» - великий виробник алкогольних напоїв. Компанія заснована в 1994 році. Виробничі потужності розташовані в Сімферополі і в м. Руза (Московська область РФ). В асортименті – понад 50 найменувань, серед яких: горілки класичні і особливі (торгові марки «SV», «Medoff», «Мърная»), слабоалкогольні негазовані напої на основі натурального соку під ТМ «Longer». Продукція компанії реалізується в більше ніж 30 країнах світу.

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