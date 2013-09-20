Банкіри розповіли, в які дні тижня українці витрачають найбільше грошей

Експерти Приватбанку уточнили, що найактивніше українці купують продукти в магазинах і супермаркетах по п'ятницях, а найбільше книг і медикаментів купується у вівторок. Вихідні громадяни воліють проводити на риболовлі, подорожуючи або в кіно.

А на останній день робочого тижня - п'ятницю традиційно припадає пік відвідуваності ресторанів, кафе, і барів. Окремо наголошується , що при проведенні дослідження враховувалися всі операції з оплати товарів банківськими картами через термінали банку. Оскільки на сьогодні термінали банку працюють у більш ніж 54 % торговельних точок України, вибірка репрезентативна і відображає споживчу поведінку жителів всієї країни.

Довідка. Математики ПриватБанку неформальний клуб за інтересами співробітників ПриватБанку, які у вільний від роботи час досліджують питання, які не є важливими для ведення бізнесу, але відповіді просто можуть бути цікаві.