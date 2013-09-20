На Рівненщині голова сільради два роки ґвалтував малолітню онуку

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокуратури Рівненщини Людмила Суржук, попередньо встановлено, що 44-річний посадовець органу місцевого самоврядування неодноразово ґвалтував 12-річну школярку, яка є онукою його другої дружини.

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Наразі з’ясовано, що чоловік ґвалтував дівчинку упродовж 2011-2013 років. Дитина говорила про це рідним, але вони їй не вірили. Коли дільничний міліціонер під час профілактичної операції «Візит» відвідав школу, вона розповіла про це йому.

19 вересня посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування малолітньої).