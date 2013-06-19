Китайського чиновника стратили за зґвалтування 11 дітей

Чиновника міськкому партії Лі Сіньгун було заарештовано у травні 2012 року за звинуваченням у скоєнні насильницьких і непристойних дій стосовно неповнолітніх, повідомляє РІА Новости.

Слідством було встановлено, що з другої половини 2011 року Лі Сіньгун зґвалтував 11 дівчаток. Лі Сіньгун зізнався у скоєних злочинах.

Після розгляду справи екс-чиновника, яка отримала широкий суспільний резонанс, суд міста Шаньцю засудив його до страти. Лі Сіньгун подав апеляцію, але суди вищих інстанцій аж до Верховного суду КНР залишили вирок без зміни. 18 червня вирок було приведено у виконання.