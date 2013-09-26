Віце-прем'єр-міністр назвав головну місію України на Сході

Про це заявив Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов під час свого виступу на Євразійському економічному форумі, який відбувся 26 вересня в м. Сіань.

Сергій Арбузов зазначив вражаючий економічний розвиток Китаю і додав, що це особливо важливо для України, як країни, яка знаходиться між Сходом і Заходом.

«Місія України - у тому, щоб об'єднувати Схід і Захід, а не роз'єднувати їх. Тому ми проводимо збалансовану зовнішню політику щодо Росії з одного боку і Європейського Союзу - з іншого», - заявив Сергій Арбузов.

Він додав, що дуже скоро має бути підписана Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Однак це не означає, що наша країна відвертається від Росії чи Азії. «Зокрема, ми прагнемо отримати статус партнера щодо діалогу в Шанхайській організації співробітництва, яка, без сумніву, має найпотужніший потенціал зростання», - зазначив Перший віце-прем'єр-міністр.

За його словами, Україна хоче не тільки розуміти процеси, які відбуваються в євразійському регіоні, але й активно брати в них участь. «Весь дух України спрямований на те, щоб реалізація нашої європейської долі не призвела до напруги у відносинах з Росією і Сходом. Це принципова лінія», - сказав він.

Розвитку цього вектора зовнішньої політики Україна приділяє особливу увагу. Підтвердженням тому є і активний українсько-китайський діалог , і зростаюча двостороння торгівля, яка досягла рівня 10 млрд. дол. на рік і продовжує збільшуватися. Принаймні, на це дозволяють сподіватися результати 2-го засідання двосторонньої комісії зі співробітництва, яка відбулася нещодавно.

«Китай - головний партнер України в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Це сила, яка приносить не тільки капітал, але і безцінний досвід успішної модернізації», - додав Сергій Арбузов.

Він підкреслив, що Україна - це нація з унікальною історією та унікальним економічним потенціалом. І сьогодні - той момент, коли потенціал України може бути реалізований повною мірою.

«Я радий, що саме в цей вирішальний момент у нас присутнє повне взаєморозуміння з Китаєм. У наших країн є два головних інгредієнти успішного партнерства - бажання і потенціал. Щоб реалізувати їх, ми відкриті для будь-яких ідей , побажань і ініціатив. Україна прагне до успіху і готова до нього. Китай - вже став втіленням успіху, але прагне до нових вершин. Разом ми досягнемо їх швидше» , - резюмував Перший віце-прем'єр-міністр України.

У свою чергу генеральний секретар Шанхайської організації співпраці Дмитро Мезенцев у своєму виступі заявив, що ця організація серйозно розглядає надання Україні статусу партнера по діалогу.

Нагадаємо , 24-27 вересня проходить робочий візит урядової делегації на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром України Сергієм Арбузовим до Китайської Народної Республіки.