Розгляд "врадіївської справи" по суті почнеться 8 жовтня (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова суддівської колегії Тетяна Маржіна сьогодні 26 вересня, під час засідання.

Наступне засідання буде виїзним і також відбудеться в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області в Миколаєві.

Сьогоднішнє підготовче засідання суду продовжується, суд повинен буде визначити чотирьом підсудним запобіжний захід.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували в реанімацію.

28 червня за підозрою в здійсненні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рябіненка. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується здійснення розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - здійснення зґвалтування, розбійного нападу, а також ряду службових злочинів.

9 вересня Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив рішення, що справу про зґвалтування і спробу вбивства Крашкової розглядатиме Первомайський районний суд Миколаївської області.

Сьогодні, 26 вересня, Первомайський районний суд в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і зґвалтування Крашкової.

Перед судом кілька десятків людей провели пікет з вимогою покарати підозрюваних.