Адвокат капітана Дрижака наполягає на алібі і каже, що має аж чотирьох свідків

Адвокат Володимир Клименко, який представляє інтереси одного з обвинувачуваних у «врадіївській справі» Євгена Дрижака, подав прохання до суду з проханням заслухати чотирьох свідків, які можуть підтвердити алібі колишнього капітана міліції.

Про це пише газета «Комсомольская правда в Украине».

“У стадії досудового розслідування адвокат має на це право, якщо свідки не зможуть з'явитися до суду для допиту. Тим більше що зараз на них чиниться серйозний тиск. Надходять дзвінки з погрозами, а одного навіть звільнили з міліції - це помічник чергового по райвідділу, з яким Дрижак провів удвох всю ніч”, - сказав Клименко.

За попередньою інформацією, свідків допитають у п'ятницю, 26 липня.

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Водночас, за інформацією газети, адвокат другого обвинувачуваного, таксиста Сергія Рябіненка Олексій Гончарук заявив: “Щодо мого підзахисного, то він не мав наміру скоювати злочин, не гвалтував потерпілу і діяв з примусу міліціонерів. Він єдиний з підозрюваних, хто співпрацює зі слідством і надає правдиві свідчення”.

Досудове розслідування має бути закінчене до 27 серпня, якщо прокуратура не вирішить продовжити його термін ще на два місяці.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну Ірину Крашкову жорстоко згвалтували і побили троє мешканців селища Врадіївка. Своїми гвалтівниками вона назвала двох офіцерів міліції Врадіївського райвідділу – лейтенанта Дмитра Поліщука і капітана міліції Дрижака, а також таксиста Рябіненка.

Рябіненка і Поліщука було затримано відразу. Дрижака було затримано після масових протестів місцевих жителів, які розгромили Врадіївський райвідділ міліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).

22 липня на прес-конференції прокурор Миколаївської області Андрій Курись повідомив, що результати експертиз у справі Крашкової підтвердили причетність до скоєння злочину всіх трьох підозрюваних.

Адвокати Руслан Радецький і Євген Стельмах звернулися з клопотанням і запропонували перекваліфіковувати дії «врадіївських гвалтівників» на «закінчений замах на умисне вбивство».