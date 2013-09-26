Почався суд у "врадіївській справі" (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, засідання почалося о 11.20 в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області.

Перед судом кілька десятків людей провели пікет із вимогою покарати підозрюваних.

У попередньому засіданні суду беруть участь 2 представники державного обвинувачення, потерпіла - Ірина Крашкова, її представник Євген Стельмах, а також підозрювані лейтенант міліції Дмитро Поліщук, капітан міліції Євген Дрижак, майор Михайло Кудринський, а також єгер Сергій Рябіненко, який є підозрюваним і потерпілим одночасно, та і їхні адвокати.

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У залі суду також близько 15 працівників міліції та конвоїрів, більше 20 журналістів, а також кількох десятків громадян.

Голова суддівської колегії Тетяна Маржина.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою в скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним в згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних із ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненко інкримінується здійснення розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

9 вересня Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив рішення, що справу про згвалтування і спробу вбивства Крашкової розглядатиме Первомайський районний суд Миколаївської області.

Підсудних заводять у залу (відео ПН)