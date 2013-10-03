На російське посольство в Лівії задійснено напад

За даними лівійського МВС, нападники обстріляли будівлю з вогнепальної зброї і підпалили посольську машину, але після втручання сил безпеки втекли на двох автомобілях.

За останніми даними, серед співробітників посольства і його охорони постраждалих немає, пише РІА Новости.

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Сили безпеки Лівії, прибувши до посольства Росії в Тріполі, коли його атакували невідомі, відкрили безладну стрілянину, застрелили одного з нападників і поранили ще чотирьох з них, повідомляє в ніч на четвер агентство Ассошіейтед Прес.

МВС Лівії вважає, що напад на посольство Росії в Тріполі міг бути пов'язаний із появою в ЗМІ інформації про вбивство лівійського офіцера, яке вчинила нібито росіянка. Офіційних підтверджень з приводу цього інциденту з боку російських дипломатичних установ немає.