Активи банків України зросли до 1,234 трильйона гривень

З початку року зростання активів банківської системи становило 9,5%.

Загальні активи банків у вересні порівняно з минулим місяцем зросли на 1,2% - до 1,367 трлн грн, з початку року зростання становило 7,8%.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 62,9%, вкладення в цінні папери - 9,3%, кореспондентські рахунки в інших банках - 6,6%, дебіторська заборгованість - 6,2%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку — 5,1%, нараховані доходи до отримання - 4,0%, основні засоби і нематеріальні активи - 4,1%.

На тему: Активи банків України в липні зросли на 1%

Зобов'язання банків у вересні зросли на 1,7% - до 1,05 трлн грн, зокрема кошти фізичних осіб становили 422,5 млрд грн, або 40,1%, кошти суб'єктів господарювання - 220,0 млрд грн, або 20,9%, міжбанківські кредити і депозити — 105,8 млрд грн, або 10,1%.

Капітал банків у серпні зріс на 1,1% - до 181,3 млрд грн і становив 14,7% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився на 1% і на 1 жовтня становив 181 млрд грн.

Станом на 1 жовтня 2013 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій мав 181 банк, один із яких мав ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в серпні 2013 року порівняно з липнем зросли на 0,49% - до 1,214 трлн грн, з початку року зростання активів банківської системи становило 7,17%. Загальні активи банків у серпні порівняно з липнем зросли на 0,52% - до 1,351 трлн грн, з початку року зростання становило 6,14%.

У 2012 році активи банків зросли на 6,4% порівняно з 2011 роком - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.