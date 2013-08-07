Активи банків України в липні зросли на 1%
18:04, 07 серпня 2013Суспільство
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Активи банків України в липні 2013 року порівняно з минулим місяцем зросли на 1% (із початку року - на 7,2%) - до 1,208 трлн грн.
Активи банків зросли до 1,208 трлн грн / Фото : ukurier.gov.ua, Олександр Лепетуха
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
Згідно з повідомленням, загальні активи банків минулого місяця зросли на 0,8% (із початку року - на 5%) - до 1,344 трлн грн.
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Як повідомляв УНІАН, активи банків України в червні 2013 року порівняно з травнем зросли на 4,27% (із початку року - на 6,12%) - до 1,196 трлн грн, загальні активи - на 1,83% (із початку року - на 5,13%) - до 1,333 трлн грн.
У 2012 році активи банків зросли на 6,4% порівняно з 2011 роком - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.
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