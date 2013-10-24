МВФ чекає на висновки своєї місії в Україні про можливість подальших кредитів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив заступник голови департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Уїльям Мюррей.

«Зараз місія працює в Києві. За підсумками роботи буде окрема заява. Йде дискусія щодо Статті 4 (стосовно відновлення фінансування – УНІАН). Це дозволить активізувати переговори щодо Україні», - сказав Мюррей.

При цьому він нагадав, що з квітня з Україною ведуться переважно технічні переговори. «З квітня ведуться технічні дискусії, але якихось глибоких дискусій за програмою всеосяжної співпраці з фондом на рівні влади України не було», - відзначив Мюррей.

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Як повідомляв УНІАН, місія МВФ прибула в Україну 17 жовтня, як і планувалося раніше. Відновлення співпраці з МВФ є ключовим для України, оскільки кошти Фонду залишаються єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяють доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу. Крім того, відновлення співпраці МВФ з Україною стане сигналом для Європейського Союзу до відновлення співпраці з країною за програмою надання фінансової допомоги обсягом 610 млн євро.

Умови відновлення кредитування висловлювалися представниками МВФ неодноразово й на сьогоднішній день залишаються тим самим: Україні необхідно скорочувати фіскальний дефіцит і дефіцит рахунку поточних операцій, реформувати банківський сектор – у частини гнучкості валютного курсу, і енергетичний сектор - у частині підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня. Крім того, необхідно створювати умови для стабільного економічного зростання та створення нових робочих місць.