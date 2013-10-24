МВФ чекає на висновки своєї місії в Україні про можливість подальших кредитів

21:53, 24 жовтня 2013
Суспільство
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Міжнародний валютний фонд як ключовий кредитор України очікує висновків місії Фонду, що працює зараз у нашій країні, для ухвалення подальших рішень щодо відновлення програми фінансування нашої країни обсягом близько 15 мільярдів доларів

МВФ чекає висновків комісії

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив заступник голови департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Уїльям Мюррей.

«Зараз місія працює в Києві. За підсумками роботи буде окрема заява. Йде дискусія щодо Статті 4 (стосовно відновлення фінансування – УНІАН). Це дозволить активізувати переговори щодо Україні», - сказав Мюррей.

При цьому він нагадав, що з квітня з Україною ведуться переважно технічні переговори. «З квітня ведуться технічні дискусії, але якихось глибоких дискусій за програмою всеосяжної співпраці з фондом на рівні влади України не було», - відзначив Мюррей.

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Як повідомляв УНІАН, місія МВФ прибула в Україну 17 жовтня, як і планувалося раніше. Відновлення співпраці з МВФ є ключовим для України, оскільки кошти Фонду залишаються єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяють доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу. Крім того, відновлення співпраці МВФ з Україною стане сигналом для Європейського Союзу до відновлення співпраці з країною за програмою надання фінансової допомоги обсягом 610 млн євро.

Умови відновлення кредитування висловлювалися представниками МВФ неодноразово й на сьогоднішній день залишаються тим самим: Україні необхідно скорочувати фіскальний дефіцит і дефіцит рахунку поточних операцій, реформувати банківський сектор – у частини гнучкості валютного курсу, і енергетичний сектор - у частині підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня. Крім того, необхідно створювати умови для стабільного економічного зростання та створення нових робочих місць.

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