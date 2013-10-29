Україна може втратити можливість вільно торгувати, якщо вступить до Митного союзу

Приєднавшись до Митного союзу (МС), Україна втратить можливість проводити суверенну торгову політику з іншими партнерами, зокрема створити зону вільної торгівлі з країнами Європейського Союзу, вважає заступник голови генерального директорату з торгівлі Європейської Комісії Петер Балаш.

"Якщо країна вступає до МС, я думаю, що суверенність торгівлі цієї країни втрачається. Не можна підписувати ніякі ЗВТ. Якщо Україна, припустимо, візьме за приклад Вірменію, і приєднається до МС, це буде вибір, який свідчить про те, що Київ більше не зможе залишати за собою вільні торгові відносини з ЄС чи з будь-якими іншими країнами", - сказав Балаш у ході зустрічі Європейської бізнес-асоціації «Угода про асоціацію з ЄС: практичні аспекти для бізнесу» у вівторок, передає РІА «Новости».

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За його словами, приєднавшись до ЗВТ з ЄС, Україна не обмежуватиме свої торгові можливості, а також зможе залишати за собою право взаємин з іншими партнерами.

Балаш також зазначив, що РФ не варто побоюватися зростання дешевого європейського імпорту через Україну у зв'язку з приєднанням Києва до ЗВТ.

"Є спеціальне правило походження: європейські продукти, які імпортуються на Україну, не можуть реекспортувати до Росії, оскільки існує спеціальний митний контроль між Україною і РФ", - додав він.

Україна наприкінці листопада планує підписати Угоду з ЄС про асоціацію, що передбачає створення зони вільної торгівлі. РФ у зв'язку з цим побоюється зростання дешевого європейського імпорту через Україну. Влада Росії не раз заявляла, що буде вимушена ввести захисні заходи, що закриє російський ринок і для українських товарів. Одночасно Україну запрошують до Митного союзу, і вже надали їй статус спостерігача, проте Київ заявляє, що не готовий до повноцінного вступу в МС.