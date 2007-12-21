Ані Лорак представлятиме Україну на Євробаченні-2008

На Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2008» у Сербії Україну представлятиме заслужена артистка Ані ЛОРАК.

Про це УНІАН повідомили в Національній телекомпанії України.

В НТКУ нагадали, що згідно з положенням Європейської мовної спілки, Національна телекомпанія України має право самостійно визначати кандидатуру, яка представлятиме країну на Євробаченні-2008.

Україна шостий рік поспіль братиме участь у цьому конкурсі. Завдяки яскравому виступу Вєрки Сердючки на конкурсі минулого року у Фінляндії представник України на Євробаченні-2008 виступатиме одразу у фіналі конкурсу.

Пряму трансляцію з Белграду двох півфіналів (20 та 22 травня) і фіналу Євробачення-2008 (24 травня) здійснюватиме Перший Національний телеканал.