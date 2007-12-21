У Києві відкрився Євроатлантичний Університет.

Як передає кореспондент УНІАН, цей проект спільно ініціювали громадські організації “Фундація “Суспільність” та “Європа ХХІ” за підтримки Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, дипломатичних представництв Словаччини та США в Україні, низки вітчизняних та зарубіжних корпорацій, а також за сприяння радника Президента України Олега РИБАЧУКА.

На церемонії відкриття відбулась передача символіки новоствореного Університету до штаб-квартири НАТО, а О.РИБАЧУК прочитав студентам лекцію.

О.РИБАЧУК на церемонії відкриття повідомив, що місією Університету є налагодження глобального діалогу та порозуміння, встановлення демократичних цінностей, розвиток громадянського суспільства і соціального партнерства шляхом посилення європейського та євроатлантичного співробітництва. Він наголосив, що одним із пріоритетів даного проекту є залучення широкої громадськості до дискусії щодо національних інтересів України та новітніх викликів, зокрема, у галузі безпеки та розвитку громадянського суспільства.

Завданням Євроатлантичного університету є: проведення просвітницьких кампаній щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України; підготовка і підвищення рівня кваліфікованих кадрів; розповсюдження інформації про європейську та євроатлантичну співпрацю; створення майданчиків громадського обговорення шляхів інтеграції України у європейські та євроатлантичні структури.

Програма діяльності Університету передбачає проведення міжнародних та національних конференцій, громадських слухань, експертних круглих столів тощо.