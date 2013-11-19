Даішники на виїзді з Конча-Заспи впритул не помічають порушників на елітних авто (відео)

В Україні інспектори ДАІ не помічають елітних порушників, але зупиняють бюджетні авто.

Міліціонери залюбки штрафують "Ланоси", "Таврії" та старенькі іномарки. Водночас порушників на елітних авто інспектори впритул не помічають, йдеться в програмі "Гроші", пише ТСН.ua

"Мерседеси" та дорогі джипи навіть не скидають швидкість перед постом ДАІ.

Програма "Гроші" влаштувала власний експеримент, обравши місцем для його проведення пост ДАІ на виїзді з Конча-Заспи.

Виявилось, що "простих смертних" інспектори дістають навіть з третього ряду, а от мажорів проводжають поглядами.

Журналістів здивував випадок, коли даішники зупинили "Мерседес", однак вони одразу відпустили водія дорого авто, навіть не перевіривши документи.

Чому інспектори працюють вибірково, герої експерименту відмовились розповісти.