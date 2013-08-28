«Золота» візитка начальника ДАІ за 200 доларів дозволяє порушувати будь-які правила (відео)

Журналісти Гром TV повідомили, що змогли придбати за 200 доларів справжню візитку начальника Департаменту ДАІ України Володимира Астапковіч з його особистим підписом. За їх словами, купити її виявилося непросто - на пошуки у них пішло близько місяця.

Сама візитка виконана у вигляді золотої картки, яка дає можливість порушувати безкарно будь-які правила дорожнього руху, аж до їзди п'яним за кермом. Експерименти на дорозі з перевищенням швидкості в центрі Києва показали, що картка справляє чарівну дію на інспекторів ДАІ. Після її пред'явлення інспектори відмовляються складати протоколи і самі підказують водієві, як пояснити той факт, що від водія несе алкоголем.

Сам Володимир Астапковіч відмовився давати коментарі з приводу продажу візиток з його особистим підписом. Після пред'явлення журналістами цієї картки черговому Департаменту ДАІ вийшов заступник Астапковіча - Володимир Резніков. Однак і він нічого виразного розповісти не зміг.