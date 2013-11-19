ВР підвищила штрафи за керування автомобілем у нетверезому стані

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння.

Як передає кореспондент УНІАН, за закон народного депутата від Партії регіонів Володимира Олійника проголосували 260 народних депутатів із 380, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом вносяться зміни до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де згідно з абзацом другим частини першої керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, - тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб і на інших осіб – накладення штрафу від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб.

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Змінами до абзацу другого частини другої встановлюється, що повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого і на інших осіб - адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

В абзаці другому частини третьої встановлюється, що дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, - тягнуть за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 10 років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб - адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу.